Матвиенко заявила о необходимости вакцинировать 100% россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что для достижения коллективного иммунитета в коронавирусу необходима стопроцентная вакцинация россиян.

— Я хочу поблагодарить всех тех граждан, которые привились, проявив свою ответственность, и всё-таки обратиться с просьбой к тем, кто ещё этого не сделал. Мы должны достичь коллективного иммунитета. Для этого нужна 100-процентная вакцинация наших граждан, — сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам года.

Помимо этого, она заявила, что законопроект о QR-кодах в общественных местах требует дополнительного обсуждения. Ко второму чтению в Госдуме он может быть серьёзно доработан.