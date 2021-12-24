Вакцину «Спутник М» для подростков выпустили в гражданский оборот

В гражданский оборот поступили первые партии вакцины от коронавируса для подростков.
Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщают РИА Новости, ссылаясь на данные реестра Росздравнадзора.
Дата внесения в АИС Росздравнадзора: 24.12.2021. Торговое наименование: Гам-КОВИД-Вак-М Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, — указано в перечне.
Ранее ivbg.ru подробно писал о том, что из себя представляет данная вакцина. Если коротко, то отличие двух «Спутников» состоит в дозировке препарата. Вакцина с индексом «М» легче переносится молодым организмом.
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24.12.2021 87