Вакцину «Спутник М» для подростков выпустили в гражданский оборот

В гражданский оборот поступили первые партии вакцины от коронавируса для подростков.

Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщают РИА Новости, ссылаясь на данные реестра Росздравнадзора.

Дата внесения в АИС Росздравнадзора: 24.12.2021. Торговое наименование: Гам-КОВИД-Вак-М Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, — указано в перечне.

Ранее ivbg.ru подробно писал о том, что из себя представляет данная вакцина. Если коротко, то отличие двух «Спутников» состоит в дозировке препарата. Вакцина с индексом «М» легче переносится молодым организмом.