В лесу под Обухово спасли двух провалившихся в канаву мужчин

Завершены поиски двух молодых людей, замерзавших в лесу Волховского района Ленобласти.

Сообщение о пропаже двух молодых людей 24 и 25 лет поступило в экстренные службы около шести утра. Через два часа сотрудники ПСО «Экстремум» и ПСО Новой Ладоги нашли их живыми в канаве у Мурманского шоссе. По предварительной информации, молодые люди шли вдоль дороги и провалились. Промокших и замерзших мужчин передали сотрудникам скорой помощи.

Ранее спасатели эвакуировали экстремала, застрявшего на снегоходе в лесу под Шамокшей.