Кировский район возглавил Андрей Шорников

Автор: Гузель Галимова
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На должность главы администрации Кировского района Ленобласти решением совета депутатов назначен Андрей Шорников.

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Фото: Администрация Кировского района ЛО

Ранее Андрей Шорников был главой администрации поселка имени Свердлова. А осенью был назначен исполняющим обязанности главы администрации Кировского района Ленобласти.

Новый глава администрации поблагодарил депутатов за оказанную честь, а жителей — за поддержку.

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