Кировский район возглавил Андрей Шорников

На должность главы администрации Кировского района Ленобласти решением совета депутатов назначен Андрей Шорников.
Ранее Андрей Шорников был главой администрации поселка имени Свердлова. А осенью был назначен исполняющим обязанности главы администрации Кировского района Ленобласти.
Новый глава администрации поблагодарил депутатов за оказанную честь, а жителей — за поддержку.
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