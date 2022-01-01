Праздничные гуляния и салюты: как в Ленобласти встретили Новый год

Жители Ленобласти с размахом отметили начало года Тигра.
Так Новый год встретили в Сосновом Бору:
Источник: vk.com/sosnovy_bor
Источник: vk.com/sosnovy_bor
Источник: vk.com/sosnovy_bor
Источник: vk.com/sosnovy_bor
Источник: vk.com/sosnovy_bor
Источник: vk.com/sosnovy_bor
Источник: vk.com/sosnovy_bor
Источник: vk.com/sosnovy_bor
Источник: vk.com/sosnovy_bor
Источник: vk.com/sosnovy_bor
Источник: vk.com/sosnovy_bor
А так год Тигра встречали в Выборге:
Источник: vk.com/vyborgvk
Источник: vk.com/vyborgvk
Источник: vk.com/vyborgvk
Источник: vk.com/vyborgvk
Источник: vk.com/vyborgvk
В Приозерске тоже прошел праздничный фейерверк:
Во Всеволожске тоже радовались приходу Нового года:
Источник: vk.com/typical_vsevolozhsk
Источник: vk.com/typical_vsevolozhsk
В Тихвине на праздновании играл уличный музыкант: