Праздничные гуляния и салюты: как в Ленобласти встретили Новый год

Автор: Александр Селиванов
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Жители Ленобласти с размахом отметили начало года Тигра.

Так Новый год встретили в Сосновом Бору:

Праздничные гуляния и салюты: как в Ленобласти встретили Новый год фото, Россияне, Россия, праздники, отдых, новый год, Новогодние праздники в России, Ленобласть, видеоИсточник: vk.com/sosnovy_bor
Праздничные гуляния и салюты: как в Ленобласти встретили Новый год фото, Россияне, Россия, праздники, отдых, новый год, Новогодние праздники в России, Ленобласть, видеоИсточник: vk.com/sosnovy_bor
Праздничные гуляния и салюты: как в Ленобласти встретили Новый год фото, Россияне, Россия, праздники, отдых, новый год, Новогодние праздники в России, Ленобласть, видеоИсточник: vk.com/sosnovy_bor
Праздничные гуляния и салюты: как в Ленобласти встретили Новый год фото, Россияне, Россия, праздники, отдых, новый год, Новогодние праздники в России, Ленобласть, видеоИсточник: vk.com/sosnovy_bor
Праздничные гуляния и салюты: как в Ленобласти встретили Новый год фото, Россияне, Россия, праздники, отдых, новый год, Новогодние праздники в России, Ленобласть, видеоИсточник: vk.com/sosnovy_bor
Праздничные гуляния и салюты: как в Ленобласти встретили Новый год фото, Россияне, Россия, праздники, отдых, новый год, Новогодние праздники в России, Ленобласть, видеоИсточник: vk.com/sosnovy_bor
Праздничные гуляния и салюты: как в Ленобласти встретили Новый год фото, Россияне, Россия, праздники, отдых, новый год, Новогодние праздники в России, Ленобласть, видеоИсточник: vk.com/sosnovy_bor
Праздничные гуляния и салюты: как в Ленобласти встретили Новый год фото, Россияне, Россия, праздники, отдых, новый год, Новогодние праздники в России, Ленобласть, видеоИсточник: vk.com/sosnovy_bor
Праздничные гуляния и салюты: как в Ленобласти встретили Новый год фото, Россияне, Россия, праздники, отдых, новый год, Новогодние праздники в России, Ленобласть, видеоИсточник: vk.com/sosnovy_bor
Праздничные гуляния и салюты: как в Ленобласти встретили Новый год фото, Россияне, Россия, праздники, отдых, новый год, Новогодние праздники в России, Ленобласть, видеоИсточник: vk.com/sosnovy_bor
Праздничные гуляния и салюты: как в Ленобласти встретили Новый год фото, Россияне, Россия, праздники, отдых, новый год, Новогодние праздники в России, Ленобласть, видеоИсточник: vk.com/sosnovy_bor

А так год Тигра встречали в Выборге:

Праздничные гуляния и салюты: как в Ленобласти встретили Новый год фото, Россияне, Россия, праздники, отдых, новый год, Новогодние праздники в России, Ленобласть, видеоИсточник: vk.com/vyborgvk
Праздничные гуляния и салюты: как в Ленобласти встретили Новый год фото, Россияне, Россия, праздники, отдых, новый год, Новогодние праздники в России, Ленобласть, видеоИсточник: vk.com/vyborgvk
Праздничные гуляния и салюты: как в Ленобласти встретили Новый год фото, Россияне, Россия, праздники, отдых, новый год, Новогодние праздники в России, Ленобласть, видеоИсточник: vk.com/vyborgvk
Праздничные гуляния и салюты: как в Ленобласти встретили Новый год фото, Россияне, Россия, праздники, отдых, новый год, Новогодние праздники в России, Ленобласть, видеоИсточник: vk.com/vyborgvk
Праздничные гуляния и салюты: как в Ленобласти встретили Новый год фото, Россияне, Россия, праздники, отдых, новый год, Новогодние праздники в России, Ленобласть, видеоИсточник: vk.com/vyborgvk

В Приозерске тоже прошел праздничный фейерверк:

Во Всеволожске тоже радовались приходу Нового года:

Праздничные гуляния и салюты: как в Ленобласти встретили Новый год фото, Россияне, Россия, праздники, отдых, новый год, Новогодние праздники в России, Ленобласть, видеоИсточник: vk.com/typical_vsevolozhsk
Праздничные гуляния и салюты: как в Ленобласти встретили Новый год фото, Россияне, Россия, праздники, отдых, новый год, Новогодние праздники в России, Ленобласть, видеоИсточник: vk.com/typical_vsevolozhsk

В Тихвине на праздновании играл уличный музыкант:

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