Санкт-Петербург встретил новый год грандиозным фейерверком

На площадях и во дворах запускали в небо салют.
В телеграм-каналах и соцсетях появились фотографии фейерверков, которые петербуржцы запускали в новогоднюю ночь.
Новогодние гуляния продлились до самого утра, в некоторые весельчаки и не ложились спать.
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
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