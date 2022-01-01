Санкт-Петербург встретил новый год грандиозным фейерверком

Автор: Александр Селиванов
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На площадях и во дворах запускали в небо салют.

В телеграм-каналах и соцсетях появились фотографии фейерверков, которые петербуржцы запускали в новогоднюю ночь.

Новогодние гуляния продлились до самого утра, в некоторые весельчаки и не ложились спать.

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Санкт-Петербург встретил новый год грандиозным фейерверком фейерверки, Санкт-Петербург, Салюты, Россияне, Россия, праздники, новый год, Новогодние праздники в РоссииИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Санкт-Петербург встретил новый год грандиозным фейерверком фейерверки, Санкт-Петербург, Салюты, Россияне, Россия, праздники, новый год, Новогодние праздники в РоссииИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Санкт-Петербург встретил новый год грандиозным фейерверком фейерверки, Санкт-Петербург, Салюты, Россияне, Россия, праздники, новый год, Новогодние праздники в РоссииИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Санкт-Петербург встретил новый год грандиозным фейерверком фейерверки, Санкт-Петербург, Салюты, Россияне, Россия, праздники, новый год, Новогодние праздники в РоссииИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Санкт-Петербург встретил новый год грандиозным фейерверком фейерверки, Санкт-Петербург, Салюты, Россияне, Россия, праздники, новый год, Новогодние праздники в РоссииИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
Санкт-Петербург встретил новый год грандиозным фейерверком фейерверки, Санкт-Петербург, Салюты, Россияне, Россия, праздники, новый год, Новогодние праздники в РоссииИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
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