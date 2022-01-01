Прошедший декабрь стал самым холодным за последние девять лет

Также месяц попал в пятёрку самых холодных в XXI веке.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, прошедший декабрь стал самым холодным за последние 9 лет.

Специалист отметил, что месяц стал самым снежным за последние 11 лет.

Самым холодным днём оказалось 26 декабря, когда температура опустилась до -23,1°, что на 14° ниже нормы, а самым тёплым днём стало 16 декабря, когда воздух прогрелся до +3,1°.