Стало известно о разнице продуктовых предпочтений жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти

Существенной оказалась разница в способах закупки продуктов.
По информации Санкт-Петербургского государственного университета, петербуржцы чаще покупают молочные продукты.
Жители городов Ленобласти покупают небольшое количество продуктов каждый день, а петербуржцы предпочитают закупаться помногу, но раз в неделю.
Также петербуржцы готовят пищу реже, чем областные жители. В тоже время в Северной столице предпочитают варить, тушить и запекать, а в области жарить.
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29.12.2021 195
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