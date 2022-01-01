Стало известно о разнице продуктовых предпочтений жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти

Существенной оказалась разница в способах закупки продуктов.

По информации Санкт-Петербургского государственного университета, петербуржцы чаще покупают молочные продукты.

Жители городов Ленобласти покупают небольшое количество продуктов каждый день, а петербуржцы предпочитают закупаться помногу, но раз в неделю.

Также петербуржцы готовят пищу реже, чем областные жители. В тоже время в Северной столице предпочитают варить, тушить и запекать, а в области жарить.

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