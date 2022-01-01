По итогам прошедшего года в Ленобласти наградили лучших спасателей

В ходе церемонии были вручены важные награды.

Еще 30 декабря прошло совещание по подведению итогов деятельности спасателей на территории Ленобласти. В мероприятии приняли участие важные представители ведомств.

В завершении совещания состоялась церемония награждения спасателей, приуроченная к прошедшему Дню спасателя Российской Федерации.

В ходе церемонии были вручены:

Медаль МЧС России «За содружество во имя спасения»:

Авдееву Михаилу Алексеевичу – спасателю поисково-спасательного отряда г. Лодейное Поле;

Савельеву Станиславу Михайловичу – спасателю поисково-спасательного отряда г. Тосно.

Медаль МЧС России «XXX лет МЧС России»:

Кореневской Ольге Анатольевне – начальнику отделения по подготовке спасателей к поисково-спасательным работам Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Нагрудный знак МЧС России «За заслуги»:

Соболеву Владиславу Николаевичу – спасателю поисково-спасательного отряда г. Лодейное Поле.

Благодарность Губернатора Ленинградской области «За безупречное выполнение должностных обязанностей, высокий профессионализм»:

Голубцову Алексею Вячеславовичу – начальнику поисково-спасательного отряда г. Приозерск;

Малешу Валерию Ивановичу – спасателю поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога.

Благодарность комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области «За высокий профессионализм, ответственное выполнение должностных обязанностей, за вклад в обеспечение пожарной безопасности на территории Ленинградской области и в связи с празднованием Дня спасателя Российской Федерации»:

Белову Якову Анатольевичу – начальнику поисково-спасательного подразделения поисково-спасательного отряда г. Тосно;

Голубцовой Маргарите Вацлововне – ведущему инженеру поисково-спасательного отряда г. Приозерск.

Благодарственное письмо от администрации Муниципального образования Тосненский район Ленинградской области «За высокий профессионализм, добросовестное исполнение должностных обязанностей по обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и в связи с Днем спасателя Российской Федерации»:

Семенюте Роману Николаевичу – начальнику поисково-спасательного отряда г. Тосно;

Ермолину Виктору Александровичу – спасателю поисково-спасательного отряда г. Тосно;

Ионову Павлу Игоревичу – спасателю поисково-спасательного отряда г. Тосно;

Соколовой Виктории Валерьевне – ведущему инженеру поисково-спасательного отряда г. Тосно.

По итогам 2021 года лучшим отрядом Аварийно-спасательной службы Ленинградской области признан поисково-спасательный отряд г. Лодейное Поле.

Помимо этого, были вручены подарки и награды работникам Учреждения, занявших почетные места в таких номинациях как «Отдел года» и «Человек года».