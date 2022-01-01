По итогам прошедшего года в Ленобласти наградили лучших спасателей

В ходе церемонии были вручены важные награды.
Еще 30 декабря прошло совещание по подведению итогов деятельности спасателей на территории Ленобласти. В мероприятии приняли участие важные представители ведомств.
В завершении совещания состоялась церемония награждения спасателей, приуроченная к прошедшему Дню спасателя Российской Федерации.
В ходе церемонии были вручены:
Медаль МЧС России «За содружество во имя спасения»:
Авдееву Михаилу Алексеевичу – спасателю поисково-спасательного отряда г. Лодейное Поле;
Савельеву Станиславу Михайловичу – спасателю поисково-спасательного отряда г. Тосно.
Медаль МЧС России «XXX лет МЧС России»:
Кореневской Ольге Анатольевне – начальнику отделения по подготовке спасателей к поисково-спасательным работам Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.
Нагрудный знак МЧС России «За заслуги»:
Соболеву Владиславу Николаевичу – спасателю поисково-спасательного отряда г. Лодейное Поле.
Благодарность Губернатора Ленинградской области «За безупречное выполнение должностных обязанностей, высокий профессионализм»:
Голубцову Алексею Вячеславовичу – начальнику поисково-спасательного отряда г. Приозерск;
Малешу Валерию Ивановичу – спасателю поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога.
Благодарность комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области «За высокий профессионализм, ответственное выполнение должностных обязанностей, за вклад в обеспечение пожарной безопасности на территории Ленинградской области и в связи с празднованием Дня спасателя Российской Федерации»:
Белову Якову Анатольевичу – начальнику поисково-спасательного подразделения поисково-спасательного отряда г. Тосно;
Голубцовой Маргарите Вацлововне – ведущему инженеру поисково-спасательного отряда г. Приозерск.
Благодарственное письмо от администрации Муниципального образования Тосненский район Ленинградской области «За высокий профессионализм, добросовестное исполнение должностных обязанностей по обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и в связи с Днем спасателя Российской Федерации»:
Семенюте Роману Николаевичу – начальнику поисково-спасательного отряда г. Тосно;
Ермолину Виктору Александровичу – спасателю поисково-спасательного отряда г. Тосно;
Ионову Павлу Игоревичу – спасателю поисково-спасательного отряда г. Тосно;
Соколовой Виктории Валерьевне – ведущему инженеру поисково-спасательного отряда г. Тосно.
По итогам 2021 года лучшим отрядом Аварийно-спасательной службы Ленинградской области признан поисково-спасательный отряд г. Лодейное Поле.
Помимо этого, были вручены подарки и награды работникам Учреждения, занявших почетные места в таких номинациях как «Отдел года» и «Человек года».