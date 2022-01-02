К Земле приближаются два астероида размером с небоскреб

Два гигантских космических объекта движутся в сторону нашей планеты. Ученые считают их потенциально опасными.

Об этом в воскресенье, 2 января, пишет РИА Новости со ссылкой на The Sun.

Один из астероидов размером с Биг-Бен, а второе – вдвое больше Эмпайр-стейт-билдинг.

Одно из небесных тел имеет ширину порядка 104 метра и пролетит мимо нашей планеты 11 января на расстоянии 5,6 миллиона километров. Второй астероид промчится рядом с Землей 18 января на расстоянии 0,013 астрономической единицы, что по данным Центра изучения околоземных объектов NASA, является «близким подходом».

Заместитель руководителя NASA Томас Зурбухен заявил, что ни один из известных в настоящее время астероидов не угрожает планете в ближайшие сто лет. На данный момент ученым «известны только порядка 40% объектов размером более 140 метров».