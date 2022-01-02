«ЛизаАлерт» просит помощи в поисках мужчины, пропавшего во Всеволожском районе месяц назад

40-летний Кондратьев Алексей Сергеевич пропал 2 декабря в деревне Васкелово и до сих пор о его судьбе ничего неизвестно.

Публикуем приметы Кондратьева Алексея. Если вы видели мужчину, похожего на него, сообщите об этом на горячую линию «ЛизаАлерт»: 8-800-700-54-52.