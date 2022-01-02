32 спасателя тушили горящую квартиру на седьмом этаже дома в Петербурге — видео

Серьезный квартирный пожар произошел в Василеостровском районе Петербурга 2 января. Момент тушения пожара попал на фото и видео.

Кадры с места происшествия появились в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб днем, 2 января. Как стало известно, в девятиэтажном жилом доме по улице Нахимова в комнате и коридоре квартиры на 7 этаже происходило горение обстановки на общей площади 35 кв. метров.

Чуть меньше чем за час пожарным удалось ликвидировать пламя. Для тушения возгорания было задействовано 7 единиц техники и 32 человека личного состава.