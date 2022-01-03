Участница телешоу “Пацанки” напала с ножом на мать в Гатчине

Автор: Анастасия Щербакова
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В Гатчинском районе Ленобласти задержали подозреваемую в нападении с ножом на собственную мать. Ранее девушка участвовала в популярном шоу, где пыталась изменить судьбу.

Об этом стало известно порталу 47news днем, 3 января.  Минувшим вечером в  полицию поступила информация о поножовщине в одной из квартир дома по улице Красных Военлетов в Гатчине. Во время ссоры 26-летняя девушка по имени Регина ударила ножом в спину свою 46-летнюю маму. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Задержанную дочь доставили в отдел полиции. Во время задержания она вела себя не адекватно.

Девушка участвовала в первом сезоне шоу “Пацанки” на канале “Пятница”. По сценарию программы, 11 девушек со сложной биографией пытаются изменить свою судьбу и стать леди. Задержанная Регина до финала шоу так и не дошла. Что вынудило девушку напасть на мать с ножом будут выяснять правоохранители.

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