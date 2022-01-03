«Великие страницы истории написаны здесь»: в этом году отметят 350-летие со дня рождения Петра 1

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко напомнил жителям региона о начале года, в который отметят 350-летие Петра Великого.

Об этом глава 47-го региона поделился в своем аккаунте в Instagram. В обращении к ленинградцам губернатор упомянул переломные исторические события на территории современной Ленинградской области и пожелал жителям региона добрых встреч, хорошего настроения и здоровья.

В России и Ленобласти начался год 350-летия Петра Великого. Взятие некогда русского Орешка, а в начале 18 века шведской крепости Нотебург, стало первой победой русского оружия в Северной войне. В 1703-м, всего лишь через год после взятия крепости, в устье Невы будет заложен Петербург, «прорублено окно в Европу», Россия окончательно отвоюет свой выход к #Балтика и начнет строить военный флот. Здесь, в современной #ленобласть , написаны великие страницы истории нашей страны, — пишет Александр Дрозденко.