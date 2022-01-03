Жуткая авария в Гатчинском районе унесла жизни двух человек — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Жуткая авария в Гатчинском районе унесла жизни двух человек - видео смертельная авария, Рождествено, погибли люди, Ленобласть, жуткая авария, видео
Жуткая авария в Гатчинском районе унесла жизни двух человек - видео смертельная авария, Рождествено, погибли люди, Ленобласть, жуткая авария, видео
Жуткая авария в Гатчинском районе унесла жизни двух человек - видео смертельная авария, Рождествено, погибли люди, Ленобласть, жуткая авария, видео

Лобовое столкновение трех иномарок у села Рождествено в Гатчинском районе закончилось трагедией. Водители двух автомобилей скончались на месте происшествия, еще трое получили серьезные травмы.

По информации ivbg.ru, около 14:00, 3 января, на 82-м км трассы Р-23 «Псков» столкнулись три иномарки. Информация о ДТП появилась в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.


От полученных увечий на месте аварии скончались двое водителей. Также известно о троих пострадавших в «Хендай». Из салона их вытаскивают спасатели. Обстоятельства трагедии выясняются.

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Жуткая авария в Гатчинском районе унесла жизни двух человек - видео смертельная авария, Рождествено, погибли люди, Ленобласть, жуткая авария, видео
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03.01.2022 43
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