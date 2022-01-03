Лобовое столкновение трех иномарок у села Рождествено в Гатчинском районе закончилось трагедией. Водители двух автомобилей скончались на месте происшествия, еще трое получили серьезные травмы.

По информации ivbg.ru, около 14:00, 3 января, на 82-м км трассы Р-23 «Псков» столкнулись три иномарки. Информация о ДТП появилась в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.





От полученных увечий на месте аварии скончались двое водителей. Также известно о троих пострадавших в «Хендай». Из салона их вытаскивают спасатели. Обстоятельства трагедии выясняются.