Прокуратура проверяет инцидент с горящим у Селиваново автобусом, который тушили ведром и снегом

На трассе в Волховском районе Ленинградской области загорелся автобус, где находилось 25 человек. Происшествием заинтересовались в прокуратуре.

Как сообщает Прокуратура по Ленинградской области, Волховской городской прокуратурой инициирована проверка недавнего пожара в пассажирскомавтобусе на 147-м км федеральной трасы «Кола», в районе поселка Селиваново в Волховском районе.

По последним данным ЧП обошлось без пострадавших . Также отмечается, что все пассажиры отправлены в Санкт-Петербург. Водитель рейсового автобуса смог сам потушить пламя до прибытия пожарных.