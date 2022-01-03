Прокуратура проверяет инцидент с горящим у Селиваново автобусом, который тушили ведром и снегом

На трассе в Волховском районе Ленинградской области загорелся автобус, где находилось 25 человек. Происшествием заинтересовались в прокуратуре.
Как сообщает Прокуратура по Ленинградской области, Волховской городской прокуратурой инициирована проверка недавнего пожара в пассажирскомавтобусе на 147-м км федеральной трасы «Кола», в районе поселка Селиваново в Волховском районе.
По последним данным ЧП обошлось без пострадавших . Также отмечается, что все пассажиры отправлены в Санкт-Петербург. Водитель рейсового автобуса смог сам потушить пламя до прибытия пожарных.
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03.01.2022 111