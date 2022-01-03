РАН: в 2022 году коронавирус станет сезонной эпидемией

Автор: Анастасия Щербакова
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Глава Российской академии наук заявил, что в этом году Covid-19 войдет в режим сезонных эпидемий гриппа.

Пандемия ковида с 2022 года, как я ожидаю, войдет в режим эпидемии гриппа, его сезонности», — цитирует Александра Сергеева ТАСС 3 января.

По словам Сергеева, для борьбы с вирусом уже появились вакцины и препараты. При правильном применении лекарств от коронавируса, он будет восприниматься как грипп. Однако высокая смертность от Covid-19 будет сохраняться и дальше, если не будут достигнуты высокие показатели вакцинации, заявил Сергеев.

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03.01.2022 200
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