РАН: в 2022 году коронавирус станет сезонной эпидемией

Глава Российской академии наук заявил, что в этом году Covid-19 войдет в режим сезонных эпидемий гриппа.

ТАСС 3 января. Пандемия ковида с 2022 года, как я ожидаю, войдет в режим эпидемии гриппа, его сезонности», — цитирует Александра Сергеева3 января.

По словам Сергеева, для борьбы с вирусом уже появились вакцины и препараты. При правильном применении лекарств от коронавируса, он будет восприниматься как грипп. Однако высокая смертность от Covid-19 будет сохраняться и дальше, если не будут достигнуты высокие показатели вакцинации, заявил Сергеев.