«Известия»: с 1 января повысится акциз на крепкий алкоголь

Основной причиной подорожания алкоголя отмечается инфляция.

Производители алкогольной продукции предупреждают о повышении цен на крепкий алкоголь с начала 2022 года, сообщает газета «Известия».

Так, АО «Татспиртпром» повысит цены на водку и коньяк на 5,50 рубля за 0,5 л, бутылка водки АО «Башспирт» подорожает на 15–20 рублей. Стоимость литра безводного этилового спирта в подакцизном товаре повысится на 4,60 рубля, составив 589 рублей. В целом, рост цен на водку и коньяк в ближайшие месяцы может составить 8–12%.

Основной причиной подорожания алкоголя отмечается инфляция, подорожание топлива и комплектующих, неурожай 2021 года во многих винодельческих зонах мира.

Вам будет интересно Потребление нелегального алкоголя в России остается на «опасно высоком уровне» Эксперты центра развития потребительского рынка Московской школы управления «Сколково» заявили, что потребление гражданами нелегального алкоголя остается на опасно высоком уровне. Доля... 30.12.2021 132

Между тем пиво, как полагает Ассоциация производителей пива, подорожает незначительно, ориентировочно на 1 рубль.