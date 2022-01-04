«Известия»: с 1 января повысится акциз на крепкий алкоголь

Основной причиной подорожания алкоголя отмечается инфляция.
Производители алкогольной продукции предупреждают о повышении цен на крепкий алкоголь с начала 2022 года, сообщает газета «Известия».
Так, АО «Татспиртпром» повысит цены на водку и коньяк на 5,50 рубля за 0,5 л, бутылка водки АО «Башспирт» подорожает на 15–20 рублей. Стоимость литра безводного этилового спирта в подакцизном товаре повысится на 4,60 рубля, составив 589 рублей. В целом, рост цен на водку и коньяк в ближайшие месяцы может составить 8–12%.
Основной причиной подорожания алкоголя отмечается инфляция, подорожание топлива и комплектующих, неурожай 2021 года во многих винодельческих зонах мира.
Между тем пиво, как полагает Ассоциация производителей пива, подорожает незначительно, ориентировочно на 1 рубль.