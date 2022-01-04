ПФР начал прием заявлений на выплаты россиянам 10 тысяч рублей

Пенсионный фонд России начал прием заявлений на получение разных денежных выплат. Раньше ряд выплат назначали отделения социальной защиты, c 2022 -го полномочия переданы Пенсионному фонду.

Право на получение 10 тысяч рублей имеют военные или члены их семей. Денежные средства назначаются человеку, который в результате полученной травмы стал инвалидом. Если гражданин скончался от ранения, то средства будут выплачены его семье.

Инвалиды III группы будут получать по 3 996 руб. в месяц, II — по 9 990 руб., I — 19 980 рублей.

Подать заявление на социальные выплаты можно в отделении ПФР по месту жительства или в любом МФЦ.

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Решение о назначении выплаты будет принято в течение пяти рабочих дней. В течение этого же срока денежные средства будут перечислены на счет гражданина.