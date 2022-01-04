Умелец из Санкт-Петербурга удивил своим талантом лепить скульптуры

В одном из дворов на Ланском шоссе появилась новогодняя экспозиция. Скульптор порадовал местных жителей сразу несколькими снежными фигурами.
Источник: vk.com/spb_ch_p_l
Источник: vk.com/spb_ch_p_l
Источник: vk.com/spb_ch_p_l
Источник: vk.com/spb_ch_p_l
В сообществе Питер | Читай Пиши Люби появились фотографии, на которых запечатлены снежные скульптуры созданные неизвестным умельцем.
Изваяния радуют глаз не только местных жителей, но и гостей улицы.
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08.12.2021 836