Умелец из Санкт-Петербурга удивил своим талантом лепить скульптуры

В одном из дворов на Ланском шоссе появилась новогодняя экспозиция. Скульптор порадовал местных жителей сразу несколькими снежными фигурами.

Источник: vk.com/spb_ch_p_l Источник: vk.com/spb_ch_p_l Источник: vk.com/spb_ch_p_l Источник: vk.com/spb_ch_p_l

В сообществе Питер | Читай Пиши Люби появились фотографии, на которых запечатлены снежные скульптуры созданные неизвестным умельцем.

Изваяния радуют глаз не только местных жителей, но и гостей улицы.