Умелец из Санкт-Петербурга удивил своим талантом лепить скульптуры

Автор: Александр Селиванов
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В одном из дворов на Ланском шоссе появилась новогодняя экспозиция. Скульптор порадовал местных жителей сразу несколькими снежными фигурами.

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Умелец из Санкт-Петербурга удивил своим талантом лепить скульптуры снег, скульптуры, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Ледовые скульптуры, Культура в Санкт-Петербурге, Культура в России, культура, зимаИсточник: vk.com/spb_ch_p_l
Умелец из Санкт-Петербурга удивил своим талантом лепить скульптуры снег, скульптуры, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Ледовые скульптуры, Культура в Санкт-Петербурге, Культура в России, культура, зимаИсточник: vk.com/spb_ch_p_l
Умелец из Санкт-Петербурга удивил своим талантом лепить скульптуры снег, скульптуры, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Ледовые скульптуры, Культура в Санкт-Петербурге, Культура в России, культура, зимаИсточник: vk.com/spb_ch_p_l

В сообществе Питер | Читай Пиши Люби появились фотографии, на которых запечатлены снежные скульптуры созданные неизвестным умельцем.

Изваяния радуют глаз не только местных жителей, но и гостей улицы.

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