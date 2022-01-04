Жители Ленобласти поздравляют медиков с Новым годом

По Ленобласти шагает акция «С Новым годом, медики». Ленинградцы записывают поздравления медикам и публикуют ролики в социальных сетях, а также передают им подарки
Медиков Волосовской межрайонной больницы поздравили их коллеги – волонтеры-медики. В Киришском районе доброе новогоднее поздравление для медиков подготовили ученики школы искусств и воспитанники детского сада №19, Дворца творчества имени Л.Н. Маклаковой.
Чтобы принять участие в акции «С Новым годом, медики!», необходимо записать видеопоздравление медикам, опубликовать его с хэштегом #СНовымГодомМедики. В рамках акции ленинградцы также могут подготовить угощения и передать их медицинским работникам ковидных госпиталей, больниц через волонтеров #МыВместе.
Напомним, что жители России, желающие помочь другим в период пандемии коронавируса, могут присоединиться к акции взаимопомощи #МыВместе. На сайте “Добро” можно записаться в волонтеры и помочь в медицинских учреждениях, колл-центрах, а также в покупке и доставке продуктов первой необходимости, лекарств для пожилых граждан. Также водителей приглашают стать автоволонтерами и помочь как с доставкой необходимых вещей, так и в обеспечении выездов медиков на вызовы.
Чтобы стать волонтером акции #МыВместе нужно подать заявку на одну из вакансий.