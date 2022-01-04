Жители Ленобласти поздравляют медиков с Новым годом

По Ленобласти шагает акция «С Новым годом, медики». Ленинградцы записывают поздравления медикам и публикуют ролики в социальных сетях, а также передают им подарки

Медиков Волосовской межрайонной больницы поздравили их коллеги – волонтеры-медики. В Киришском районе доброе новогоднее поздравление для медиков подготовили ученики школы искусств и воспитанники детского сада №19, Дворца творчества имени Л.Н. Маклаковой.

«Это так неожиданно и приятно. Такой восторг от ручной работы и фантазии детей! Покажу своим внукам, и в новогодние каникулы мы тоже сделаем такие поделки своими руками», — поделилась впечатлением сотрудник поликлиники.

Чтобы принять участие в акции «С Новым годом, медики!», необходимо записать видеопоздравление медикам, опубликовать его с хэштегом #СНовымГодомМедики. В рамках акции ленинградцы также могут подготовить угощения и передать их медицинским работникам ковидных госпиталей, больниц через волонтеров #МыВместе.

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Напомним, что жители России, желающие помочь другим в период пандемии коронавируса, могут присоединиться к акции взаимопомощи #МыВместе. На сайте “Добро” можно записаться в волонтеры и помочь в медицинских учреждениях, колл-центрах, а также в покупке и доставке продуктов первой необходимости, лекарств для пожилых граждан. Также водителей приглашают стать автоволонтерами и помочь как с доставкой необходимых вещей, так и в обеспечении выездов медиков на вызовы.

Чтобы стать волонтером акции #МыВместе нужно подать заявку на одну из вакансий.