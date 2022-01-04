Маленьких пациентов больниц Ленобласти навестил Дед Мороз

В больницах Ленобласти поздравляют детей, которые продолжают лечение в новогодние праздники не только Дед Мороз и Снегурочка, но и врачи и медсестры.

Малышей поздравили Ломоносовский районный Дворец культуры, Детский сад 25 «Малыш» поселка Виллози и жители деревни Горбунки. Теперь ребята называют свой больничный Новый год самым незабываемым.

«Должна быть такая эпидемия доброты, красоты и здоровья, и она должна распространятся быстрее, чем какие-либо другие эпидемии», — считает Дарья Рябухина, координатор акции и руководитель волонтерского движения #ДоброКульт Ломоносовского ДК.

Пришел Дедушка Мороз с подарками от правительства региона и областного отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» и к маленьким пациентам Кингисеппской межрайонной больницы.

Всего же пациентам детских больниц передано более 700 подарочных наборов.

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Напомним, что жители России, желающие помочь другим в период пандемии коронавируса, могут присоединиться к акции взаимопомощи #МыВместе. На сайте “Добро” можно записаться в волонтеры и помочь в медицинских учреждениях, колл-центрах, а также в покупке и доставке продуктов первой необходимости, лекарств для пожилых граждан. Также водителей приглашают стать автоволонтерами и помочь как с доставкой необходимых вещей, так и в обеспечении выездов медиков на вызовы.

Чтобы стать волонтером акции #МыВместе нужно подать заявку на одну из вакансий.