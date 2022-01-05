Двое детей пострадали в аварии на Волхонском шоссе

Серьезное ДТП произошло днем 4 января на Волхонском шоссе на границе Петербурга и Ломоносовского района Ленобласти.

По предварительной информации, в промзоне «Горелово» 41-летняя женщина на Lada Granta выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Hyundai Santa Fe под управлением 60-летнего мужчины. Водители в прошлом году не привлекались к административной ответственности.

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Как сообщает пресс-служба полицейского главка, в результате ДТП пострадали две находившиеся в «Ладе» девочки семи и девяти лет. Обе госпитализированы в состоянии средней степени тяжести и удовлетворительном.

Обе в момент ДТП находились на заднем пассажирском сиденье и были пристегнуты ремнями безопасности. Проводится проверка.