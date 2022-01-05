Пассажирка погибла в лобовом ДТП под Лугой

Смертельное ДТП произошло накануне утром на развязке дороги «Луга — Великий Новогород» с трассой Р-23 «Псков» в Лужском районе Ленобласти.

По предварительным данным, 61-летний водитель Daewoo Matiz выехал на полосу встречного движения и столкнулся со Skoda Rapid под управлением 24-летнего военнослужащего, который был лишен водительского удостоверения. В результате ДТП 54-летняя пассажирка Daewoo от полученных травм скончалась на месте.

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Как сообщает пресс-служба полицейского главка, по факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.