За год в Ленобласти появилось 820 новых контейнерных площадок

В прошлом 2021 году в 68 муниципальных образованиях Ленобласти появилось 820 новых контейнерных площадок. Не были реализованы планы по созданию мест накопления отходов только в Морозовском сельском поселении.

На софинансирование мероприятий по созданию новых контейнерных площадок в муниципалитеты региона было направлено более 167 млн рублей. В ближайших планах создание 11 новых точек сбора ненужных автомобильных покрышек.

Кроме того, в регионе оснащают уже имеющиеся площадки контейнерами для смешанных твёрдых коммунальных отходов и раздельного сбора мусора, а также ликвидируют несанкционированные свалки.

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Напомним, вопросы, связанные с организацией сбора и транспортировкой отходов, вы можете задать на сайте, по телефону «горячей линии»: 8-812-207-18-18, info@uklo.ru или в сообществе ВК.