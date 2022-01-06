В Ленобласти водителей призвали быть осторожнее на дорогах из-за непогоды

Спасатели Ленобласти просят автолюбителей быть осторожнее на дорогах.

В связи с ухудшением погодных условий число аварий в новогодние праздники резко возросло. Только с 1 по 6 января 2022 года помощь спасателей потребовалась в 30 ДТП.

«С начала года на дорогах складывается сложная ситуация, которая требует от водителей максимальной концентрации и подготовки. Садиться за руль можно исключительно трезвым и выспавшимся. <…> К сожалению, зимняя дорога зачастую не прощает ошибок», — говорится в сообщении.

Спасатели просят водителей снижать скорость, держать максимальную дистанцию с другими автомобилями, пристегивать детей.

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Жителей и гостей Ленобласти также просят быть осторожнее во время новогодних забав, в частности, во время катания на ватрушках, и не оставлять детей без присмотра. Не стоит забывать и о запрете выхода лед и соблюдать все правила безопасности при запуске фейерверков, сообщили в комитете правопорядка и безопасности.