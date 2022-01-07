В ГИБДД будут утверждать кандидатов в водители – автошколы обяжут предоставлять список учащихся для проверки

Как сообщает ТАСС, с 1 марта 2022 года автошколы обяжут предоставлять в ГИБДД список учащихся для их проверки. Этот порядок будет действовать до 1 марта 2028 года.

Автошколы будут должны не позднее 10 дней до начала практики вождения предоставить в экзаменационные подразделения ГИБДД список учащихся.

Это нужно, чтобы определить, нет ли среди кандидатов в водители тех, кто был лишен прав или людей с медицинскими противопоказаниями к управлению автомобилем. Кроме того, проверят организации, выдавшие справки.