В ГИБДД будут утверждать кандидатов в водители – автошколы обяжут предоставлять список учащихся для проверки

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Как сообщает ТАСС, с 1 марта 2022 года автошколы обяжут предоставлять в ГИБДД список учащихся для их проверки. Этот порядок будет действовать до 1 марта 2028 года.

Автошколы будут должны не позднее 10 дней до начала практики вождения предоставить в экзаменационные подразделения ГИБДД список учащихся.

Это нужно, чтобы определить, нет ли среди кандидатов в водители тех, кто был лишен прав или людей с медицинскими противопоказаниями к управлению автомобилем. Кроме того, проверят организации, выдавшие справки.

Вам будет интересно
В ГИБДД будут утверждать кандидатов в водители – автошколы обяжут предоставлять список учащихся для проверки Россия, гибдд
Следствие установило, кто виновен в ДТП с Собчак
Завершено расследование смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля, в котором находилась Ксения Собчак.  Согласно данным, полученным в результате экспертизы, причиной...
11.12.2021 4355
Автор
Поделиться