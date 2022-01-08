Куда сдать елку после Нового года в Санкт-Петербурге?  

Автор: Сергей Агутин
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В нескольких районах Санкт-Петербурга в рамках акции «Елки, палки и щепа» работают точки приема новогодних елок. Деревья измельчат в щепу и передадут в конюшни, приюты и питомники для животных.

Список точек приема новогодних елок – здесь.

На геометках указываются режим работы пунктов и контакты организаторов. Акцию проводят экодвижение «Мусора.Больше.Нет» и АНО «Экологические добровольческие проекты». В 2021 году они собрали 6000 деревьев.

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29.11.2021 1212
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