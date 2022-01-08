Санкт-Петербург стал 33-м городом в маршруте Деда Мороза из Великого Устюга. На вокзале для детей подготовили игры и подарки. Взрослые принять участие в программе могут только при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста.

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На Витебский вокзал в Санкт-Петербурге 8 января прибыл новогодний поезд с Дедом Морозом из Великого Устюга и Снегурочкой из Костромы. На встрече можно поучаствовать в играх и квестах, продегустировать блюда северной кухни в вагоне-ресторане, купить сувениры и сфотографироваться.

Поезд продолжит свой путь 9 января в 16:00 и остановится в Петрозаводске. Завершится путешествие в Великом Устюге 15 января.

Фото: пресс-служба ОЖД