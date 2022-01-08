Дзюба вошел в топ-10 рейтинга доверия среди спортсменов

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба попал в список инфлюенсеров среди деятелей спорта. Его представил исследовательский холдинг Ромир в рамках ежеквартального рейтинга доверия Romir Influence Ranking.

Список возглавил хоккеист Александр Овечкин. Игрок сине-бело-голубых занял 10-ю строку, опустившись на один пункт по сравнению с показателями осени 2021 года.

Перед Дзюбой находятся хоккеист Владислав Третьяк, фигурист Илья Авербух, теннисистка Мария Шарапова, мастер смешанных боевых искусств Федор Емельяненко, тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, футбольный тренер Валерий Карпин, мастер боевых искусств Хабиб Нурмагомедов, мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева.