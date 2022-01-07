Черчесов запретил игрокам «Ференцвароша» употреблять два слова

Бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов на встрече с игроками венгерского «Ференцвароша» запретил им в общении с собой два слова.

«Давайте мы забудем слово «проблема». Я его не люблю. И не люблю слово «пожалуйста». Мы все профессионалы, и каждый из нас знает, что и как нужно делать», – сказал Станислав Черчесов

Станислав Черчесов 20 декабря возглавил венгерский «Ференцварош». Также сохраняется вероятность, что параллельно специалист начнет работать на посту главного тренера сборной Венгрии.