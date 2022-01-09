Две девочки отравились алкоголем под конец новогодних каникул в Петербурге

В ночь с 8 на 9 января в больницы Санкт-Петербурга из двух разных квартир, но с одинаковым диагнозом доставили двух девочек-подростков. У обеих диагностировано отравление этанолом, то есть алкоголем.

Одну из пострадавших в тяжелом состоянии привезли из квартиры на улице Архитектора Данини в Пушкине. Вторую пострадавшую госпитализировали из квартиры на проспекте Гагарина в Московском районе. Кроме отравления у шестиклассницы обнаружены ссадины на руке.

Оба подростка не состоят на учете в ОДН.