По информации ivbg.ru, 8 января в поселке Серебрянский родители вызвали скорую помощь полуторогодовалой девочке.

После кормления она плохо себя почувствовала и начала задыхаться. Прибывшие на вызов врачи спасти ее не смогли.

Известно, что девочка родилась с пороком сердца и воспитывалась в полной семье. Обстоятельства происшествия устанавливаются.