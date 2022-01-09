Маленькая девочка умерла после кормления в Лужском районе

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 8 января в поселке Серебрянский родители вызвали скорую помощь полуторогодовалой девочке.

После кормления она плохо себя почувствовала и начала задыхаться. Прибывшие на вызов врачи спасти ее не смогли.

Известно, что девочка родилась с пороком сердца и воспитывалась в полной семье. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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09.01.2022 55
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