По информации ivbg.ru, 8 января в поселке Серебрянский родители вызвали скорую помощь полуторогодовалой девочке.
После кормления она плохо себя почувствовала и начала задыхаться. Прибывшие на вызов врачи спасти ее не смогли.
Известно, что девочка родилась с пороком сердца и воспитывалась в полной семье. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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