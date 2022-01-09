Ребенка в коляске и его родителей едва не убил мешок строительной смеси в Петербурге

Видео telegram-каналу Mash на Мойке прислал подписчик. Ситуация на записи произошла на Среднерогатской улице в Санкт-Петербурге.

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Родители отходят от ужаса. Им прямо под ноги упал мешок со строительной смесью. На место прибыла полиция. Устанавливается, кто выбросил строительный мусор и откуда.