Александр Дрозденко напомнил, что рабочая неделя не отменяет зимние забавы

В понедельник, 10 января, Александр Дрозденко по традиции опубликовал в своем instagram-аккаунте новые фотографии и пожелал всем доброй недели.
В этот раз глава региона напомнил жителям Ленобласти, что рабочая неделя не отменят зимние забавы. И поделился кадрами массовых катаний на коньках.
Фото: Александр Дрозденко/Instagram
В завершение Дрозденко пожелал всем жителям Ленобласти успеха в делах и хорошего настроения.
Ранее ivbg.ru рассказывал, что в новогодние праздники в Ленобласти прошло более 100 мероприятий.