Александр Дрозденко напомнил, что рабочая неделя не отменяет зимние забавы

Автор: Гузель Галимова
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В понедельник, 10 января, Александр Дрозденко по традиции опубликовал в своем instagram-аккаунте новые фотографии и пожелал всем доброй недели.

В этот раз глава региона напомнил жителям Ленобласти, что рабочая неделя не отменят зимние забавы. И поделился кадрами массовых катаний на коньках.

Александр Дрозденко напомнил, что рабочая неделя не отменяет зимние забавы Ленобласть, коньки, зимние забавы, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко напомнил, что рабочая неделя не отменяет зимние забавы Ленобласть, коньки, зимние забавы, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко напомнил, что рабочая неделя не отменяет зимние забавы Ленобласть, коньки, зимние забавы, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко напомнил, что рабочая неделя не отменяет зимние забавы Ленобласть, коньки, зимние забавы, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко напомнил, что рабочая неделя не отменяет зимние забавы Ленобласть, коньки, зимние забавы, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко напомнил, что рабочая неделя не отменяет зимние забавы Ленобласть, коньки, зимние забавы, Александр Дрозденко
Фото: Александр Дрозденко/Instagram

В завершение Дрозденко пожелал всем жителям Ленобласти успеха в делах и хорошего настроения.

Ранее ivbg.ru рассказывал, что в новогодние праздники в Ленобласти прошло более 100 мероприятий.

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