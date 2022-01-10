Александр Дрозденко напомнил, что рабочая неделя не отменяет зимние забавы

В понедельник, 10 января, Александр Дрозденко по традиции опубликовал в своем instagram-аккаунте новые фотографии и пожелал всем доброй недели.

В этот раз глава региона напомнил жителям Ленобласти, что рабочая неделя не отменят зимние забавы. И поделился кадрами массовых катаний на коньках.

Фото: Александр Дрозденко/Instagram

В завершение Дрозденко пожелал всем жителям Ленобласти успеха в делах и хорошего настроения.

Ранее ivbg.ru рассказывал, что в новогодние праздники в Ленобласти прошло более 100 мероприятий.