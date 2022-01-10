В Ленобласти прошло более 100 новогодних мероприятий

Новогодние и рождественские мероприятия в Ленобласти завершились. О том, как горожане провели зимние каникулы, рассказали в пресс-службе правительства региона.

С начала 2022 года в Ленобласти прошло более ста различных мероприятий. Во всех районах прошли концерты, просветительские и спортивные мероприятия. Праздничное настроение создавали не только профессиональные аниматоры, но и волонтеры и местные жители. А школьники приготовили поздравления и подарки врачам.

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Проводились и образовательные мероприятия. Детям в развлекательной форме рассказали о правилах пожарной и дорожной безопасности. Специалисты комитета по животному миру объясняли, как правильно кормить птиц зимой.