Apple представит новый смартфон с поддержкой 5G уже весной этого года

Новое поколение смартфона iPhone SE 3 Apple на презентации весной 2022 года. Новинка обзаведется более мощным процессором и поддержкой сотовых сетей стандарта 5G.

Об этом в понедельник, 10 января пишет Коммерсант со ссылкой на Bloomberg. Новый смартфон получит только внутренние обновления без изменения внешнего вида — он будет схож с предыдущими моделями по дизайну.

Кроме того, на весенней презентации помимо обновленного iPhone SE 3 могут показать и новый MacBook Air.

Ранее мы писали, что Apple может выпустить iPhone без SIM-карты уже в этом году.