Сбежавших с фермы в Ленобласти яков 10 лет назад заметили с потомством

Парнокопытных из семейства быков заметили разгуливающими в Приозерском районе Ленобласти. Экзотические для региона животные поселились в лесах 10 лет назад, когда сбежали от хозяина.

Видеокадрами поделились в сообществе «Вконтакте» Комитета по охране, котролю, и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.

Яки в Ленинградской области появились не просто так, ранее они были завезены фермером в Приозерский район Ленинградской области и разводились в вольере, но жажда свободы оказалась сильнее — 2 особи покинули загон и теперь живут на воле, — пишут в сообществе.

Животные появились в этих краях около десяти лет назад на ферме в районе поселка Лосево.

Яки в Ленинградской области появились не просто так, ранее они были завезены фермером в Приозерский район Ленинградской области и разводились в вольере, но жажда свободы оказалась сильнее — 2 особи покинули загон и теперь живут «на воле, — добавили в организации.