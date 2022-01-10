В Ленобласти утверждена «дорожная карта» по развитию конкуренции

Документ, подписанный губернатором Ленинградской области в конце декабря, охватит 33 различных рынков товаров и услуг. В каждой сфере установлены плановые показатели доли частных услуг до 2025 года.

Об этом сообщается на сайте Правительства Ленобласти 10 января. Так, одним из направлений работы станет повышение в Ленинградской области доли частных образовательных учреждений, организаций, предоставляющих социальные и медицинские услуги, услуги по содержанию и ремонту жилых домов, увеличение частных автотранспортных перевозок, производства электро- и теплоэнергии и другие.

Малый и средний бизнес Ленинградской области показывает хорошие результаты, и для дальнейшего роста экономики нам важно поддержать его не только финансово, но и, как я говорю, дать ему удочку ― создать условия для развития. Мы одни из первых начали работу по увеличению доли госзакупок у предпринимателей ― сегодня это уже более 60%. Активно привлекаем социально ориентированные некоммерческие организации и социальный бизнес к решению государственных задач в образовании ― это и частные детские сады, и дополнительное образование, и детский оздоровительный отдых. Это даёт стимул для развития отраслей, выводит на новый уровень качества услуг по конкурентоспособным ценам, ― прокомментировал Александр Дрозденко.