Южный рынок в Выборге начали демонтировать — фото

В Выборге начался демонтаж торговых павильонов на Южном рынке.

Как ранее ivbg.ru сообщал, руководство ОАО «Рынок» еще в ноябре приняло решение о закрытии ярмарки «Южная», это направление стало убыточным. Всем арендаторам было направлены уведомления о расторжении договоров с 10 января 2022 года.

Интересный Выборг

Фото: Интересный Выборг, ВК