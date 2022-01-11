Южный рынок в Выборге начали демонтировать — фото

В Выборге начался демонтаж торговых павильонов на Южном рынке.
Как ранее ivbg.ru сообщал, руководство ОАО «Рынок» еще в ноябре приняло решение о закрытии ярмарки «Южная», это направление стало убыточным. Всем арендаторам было направлены уведомления о расторжении договоров с 10 января 2022 года.
Интересный Выборг
Фото: Интересный Выборг, ВК
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