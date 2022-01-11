Иномарку за 2 миллиона рублей угнали в Сосновом Бору

По информации ivbg.ru, 10 января в полицию Соснового Бора обратился 37-летний житель Сосновоборского городского округа, слесарь атомной станции.
Ночью у него угнали Hyundai Sonata черного цвета. Иномарка была припаркована на стоянке на Копорском шоссе. Ущерб автовладельца составил около двух миллионов рублей.
По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
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11.12.2021 4552