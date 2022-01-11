Задержан подозреваемый в надругательстве над ребенком в Гатчине 10 лет назад

По информации ivbg.ru, еще 4 декабря в Красном Селе задержан 36-летний местный житель. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.

Заявление об этом поступило в полицию в декабре 2021 года. Уголовное дело возбуждено 10 января. Само преступление произошло в июле 2011 года в Гатчине, когда потерпевшей было девять лет.

Подозреваемый задержан на двое суток. Решается вопрос с избранием меры пресечения.