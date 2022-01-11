WeChat: привычка сидеть в телефоне перед сном убивает здоровье

Привычка брать устройство в руки в такое время не только снижает зрение и не дает быстро уснуть, но и влияет на мышление, позвоночник, кожу и так далее.

Пользователь китайского мессенджера WeChat опубликовал статью, в которой рассказал, чем может обернуться использование телефона перед сном.

Во-первых, человеку становится труднее заснуть: экран смартфона излучает синий свет, а он подавляет выработку мелатонина – гормона-регулятора циркадного ритма организма. Автор отмечает, что на его выработку влияет даже самый тусклый и маленький источник света, потому уменьшение яркости экрана ничего не меняет.

Во-вторых, использование телефона формирует привычку засыпать поздно. Многие сидят с телефоном в темноте и не замечают, что наступила глубокая ночь. Из-за этого представление людей о времени размывается, и если так делать в течение определенного времени, то разовьется привычка, мешающая засыпать раньше.

В-третьих, смартфоны ухудшают зрение, так как в лежачем положении их невозможно держать на достаточном расстоянии от глаз. Также автор отмечает, что, увлекшись просмотром контента, человек забывает моргать, из-за чего глаз высыхает, могут появляться покалывания и светобоязнь, а просмотр на боку еще и увеличивает нагрузку на один глаз.

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В-четвертых, развивается ригидность мышления, так как человек постоянно переключает внимание и не вникает в одну информацию. Еще одна проблема заключается в искусственном сужении кругозора: мобильные предложения будут постоянно показывать пользователю контент, который похож на то, что он смотрел.

В-пятых, от использования смартфона перед сном быстрее происходит фотостарение кожи за счет ультрафиолета, а также искривляется шейный отдел позвоночника, так как шея всегда прогибается вперед, что компенсирует ее естественный изгиб.

И, наконец, последняя опасность – это синдром «смартфонного пальца» (тендовагинит) — воспаление сухожилия, отвечающего за подвижность большого пальца.