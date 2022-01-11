В Петербурге открыты более 300 катков и лыжных трасс

На сегодняшний день для жителей и гостей Петербурга доступны более 300 городских катков и лыжных трасс во всех районах города.
Самый большой искусственный каток расположен на Елагином острове. Впервые в этом году был открыт каток на Конюшенной площади, сообщили в Смольном.
Лыжные трассы открыты в парке Сосновка, в лесопарке Александрино, в парке Чухонка, в Московском Парке Победы, Ржевском лесопарке и в Южно-Приморском парке.
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11.01.2022 98
Отмечается, что в ближайшее время на проектирование, ремонт и оснащение оборудованием площадок выделят около 300 млн рублей.
Редакция ivbg.ru составили для вас список мест в Ленобласти, где можно покататься на лыжах, сноубордах и ватрушках.