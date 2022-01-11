В Петербурге открыты более 300 катков и лыжных трасс

На сегодняшний день для жителей и гостей Петербурга доступны более 300 городских катков и лыжных трасс во всех районах города.

Самый большой искусственный каток расположен на Елагином острове. Впервые в этом году был открыт каток на Конюшенной площади, сообщили в Смольном.

Лыжные трассы открыты в парке Сосновка, в лесопарке Александрино, в парке Чухонка, в Московском Парке Победы, Ржевском лесопарке и в Южно-Приморском парке.

Вам будет интересно 10 детей получили травмы после катания на «ватрушках» и катках Петербурга и Ленобласти За сутки, катаясь на коньках и «ватрушках», в Петербурге и Ленобласти травмировалось 10 детей. Они получили ушибы разной степени тяжести. Так,... 11.01.2022 98

Отмечается, что в ближайшее время на проектирование, ремонт и оснащение оборудованием площадок выделят около 300 млн рублей.

Редакция ivbg.ru составили для вас список мест в Ленобласти, где можно покататься на лыжах, сноубордах и ватрушках.