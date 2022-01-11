10 детей получили травмы после катания на «ватрушках» и катках Петербурга и Ленобласти

За сутки, катаясь на коньках и «ватрушках», в Петербурге и Ленобласти травмировалось 10 детей. Они получили ушибы разной степени тяжести.

Так, 9 января скорая доставила в нейрохирургию Детской горбольницы №19 с катка на Елагином острове 16-летнюю девушку с закрытой черепно-мозговой травмой. Также из Яблоневого сада на Белградской после проката с горки забрали 10-летнего мальчика с ушибом грудной клетки. В Ломоносове семилетняя девочка ударилась головой о дерево: она выпала из ватрушки. Аналогичная ситуация произошла и с девятилетним ребенком.

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Девочка на ватрушке сбила женщину, которая упала на ребенка так, что понадобились врачи. В Выборге Ленобласти семилетняя девочка получила разрыв связок, катясь на «ватрушке», а 13-летний подросток получил травму от острия конька.

Редакция ivbg.ru составили для вас список мест в Ленобласти, где можно покататься на лыжах, сноубордах и ватрушках.