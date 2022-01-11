Первый российский регион может полностью отменить QR-коды

Автор: Сергей Агутин
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Губернатор Орловской области Андрей Клычков намерен отменить QR-коды с 15 января. По его мнению, эта система уже выполнила свою задачу.

«Вопрос об отмене с 15 января QR-кодов будет рассмотрен на ближайшем заседании регионального оперативного штаба, который состоится в этот четверг. Думаю, сейчас нет смысла их сохранять», – сообщил Андрей Клычков  

Если это произойдет, Орловская область станет первым регионом, где полностью отменят QR-коды для доступа в общественные места.

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09.01.2022 543
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