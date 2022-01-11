Первый российский регион может полностью отменить QR-коды

Губернатор Орловской области Андрей Клычков намерен отменить QR-коды с 15 января. По его мнению, эта система уже выполнила свою задачу.
«Вопрос об отмене с 15 января QR-кодов будет рассмотрен на ближайшем заседании регионального оперативного штаба, который состоится в этот четверг. Думаю, сейчас нет смысла их сохранять», – сообщил Андрей Клычков
Если это произойдет, Орловская область станет первым регионом, где полностью отменят QR-коды для доступа в общественные места.
Вам будет интересно
Количество недовольных введением QR-кодов в Санкт-Петербурге растет. Число организаций, бойкотирующих систему, уже достигло 63. В списке: йога-студии, оздоровительный центр, бильярдный...
09.01.2022 543