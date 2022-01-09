Магазины Петербурга присоединились к бойкоту QR-кодов

Автор: Сергей Агутин
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Количество недовольных введением QR-кодов в Санкт-Петербурге растет. Число организаций, бойкотирующих систему, уже достигло 63.  

В списке: йога-студии, оздоровительный центр, бильярдный клуб, кофейня, авторские рестораны, магазины и арт-пространства. По словам инициатора Александра Коновалова, участники акции стремятся не допустить, чтобы сотрудники комитетов Смольного «кошмарили и так закошмаренных коммерсантов».

В Петербурге доступ в кафе и рестораны, а также розничные непродовольственные магазины по QR-кодам стал обязательным со 2 января 2022 года. Губернатор Александр Беглов поручил усилить проверки соблюдения этих мер в новогодние праздники. Повсеместные проверки QR-кодов привели к очередям у фуд-кортов, в магазинах и в некоторых музеях.

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30.10.2021 1670
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