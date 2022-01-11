Новый «Человек-паук» стал самым кассовым кинокомиксом в России

«Человек-паук: Нет пути домой» заработал в России рекордные 3 млрд рублей.

Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым фильмом в истории кинопроката Marvel в России, сообщает Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Новая картина о приключениях Человека-паука собрала в отечественном прокате рекордные 3 млрд руб., обойдя предыдущего рекордсмена — ленту «Мстители: Финал», в 2019 году собравшую в России 2,6 млрд руб.

Премьера фильма в России состоялась 15 декабря 2021 года. Главный герой, Питер Паркер, пытается наладить свою жизнь после того, как миру раскрыли тайну личности Человека-паука. В главных ролях в новом «Человеке-пауке» снялись Том Холланд, Бенедикт Камбербэтч, Зендая и др.