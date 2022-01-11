В пиратских версиях фильма «Человек-Паук: Нет пути домой» на торрентах обнаружили вирус-майнер криптовалюты

Вирус будет использовать видеокарту вашего PC. После таких нагрузок, сильно сократив срок ее службы.

По информации зарубежных СМИ, в торрентах с фильмом «Человек-Паук: Нет пути домой» обнаружили майнинг-вирус. Торрент-файл имеет российское происхождение и выглядит как «spiderman_net_putidomoi.torrent.exe», где при нажатии *.exe открывается и устанавливается вирус на ваш PC.

Отмечается, что вредоносной программой стала ПО Monero для майнинга криптовалюты. Поэтому советуем вам дождаться официального релиза фильма на онлайн-кинотеатрах или в цифре.

Заметим, что вирус такого рода невозможно отследить традиционными способами, точнее его местоположение в системе. Он сильно нагружает ваш компьютер, замедляя его работу и приводя к сокращению срока службы видеокарты и процессора.

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Это не первый подобный случай. В пиратских версиях последних игр, фильмов и сериалов часто встречаются майнинг-вирусы, поэтому в наш век лучше покупать подписку на онлайн кинотеатры и покупать игры на официальных площадках. На возражения в цене отметим, что подписка стоит сравнительно не дорого и частом можно купить несколько месяцев по скидкам. Несколько раз в сезон на крупных площадках бывают скидки на игры, не говоря о распродажах выходного дня. Это намного лучше, чем подвергать свой PC опасности.