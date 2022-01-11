Путепровод заменил загруженный железнодорожный переезд на Колтушском шоссе

За два с небольшим месяца по новому путепроводу во Всеволожске проехало почти 50 тысяч автомобилей.

Путепровод имеет четыре полосы движения и заменил загруженный железнодорожный переезд на Колтушском шоссе между станциями Всеволожская и Мельничный Ручей.

Отличительной чертой объекта стали пешеходные дорожки, выполненные из красного и синего литого асфальтобетона (под цвета герба Всеволожска). Литой асфальт износостойкий, эластичный, водонепроницаемый и достаточно прочный, чтобы сопротивляться увеличивающимся транспортным нагрузкам.

Напомним, запуск рабочего движения по путепроводу прошел с опережением графика на год. Так 36 тяжелых железобетонных балок пролетного строения были смонтированы здесь всего за один месяц. Весной-летом этого года здесь будет завершено благоустройство территории.

Строительство велось по заказу «Ленавтодора» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», цель которого к 2024 году улучшить состояние дорожной сети регионов и сократить количество мест концентрации ДТП.

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дор